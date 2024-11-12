ЄС використовує музейні танки для підготовки українських військ до російських тактик
Європейські країни задіяли старі радянські танки з музеїв для навчання українських військ тактикам, які, за словами командувача навчальної місії ЄС, часто використовують російські солдати.
Про це заявив голова Командування спеціальної підготовки ЄС генерал-лейтенант Андреас Марлоу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ці музейні системи застосовуються російською стороною. Іноді в покинутій техніці встановлюються міни-пастки", - заявив він.
Використання таких машин дає змогу учням зрозуміти, де і як слід бути обережними.
Німецькі військові підготували умови, максимально наближені до реальності на полі бою, для навчання українців. Наприклад, траншеї вириті за російськими стандартами. Інструктори з 17 країн підготували близько 18 тисяч українських солдатів у Німеччині, навчивши їх роботі з високотехнологічними системами ППО, снайперським і медичним навичкам, а також управлінню дронами.
Місію, організовану Європейським союзом у 2022 році, було продовжено на два роки, щоб підтримати українські війська в боротьбі проти російського вторгнення.
"Частина навчання присвячена вивченню особливостей російських траншейних систем, які будуються за фіксованою схемою", - наголосив Марлоу.
Інструктори також використовують сучасні тренажери та високотехнологічні манекени для навчання українських медиків.
Безпілотники відіграють ключову роль у тренуваннях, допомагаючи солдатам вчитися розпізнавати загрозу з боку ворожих дронів.
"Москва і Київ прагнуть розвивати свої безпілотні технології, що робить цей елемент навчання особливо важливим", - додав Марлоу.
Нагадаємо, з 1 листопада навчальні центри ЗСУ перейшли на оновлену програму базової загальновійськової підготовки, збільшивши її тривалість із 30 днів до 1,5 місяця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.