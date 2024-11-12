ЕС использует музейные танки для подготовки украинских войск к российским тактикам

Европейские страны задействовали старые советские танки из музеев для обучения украинских войск тактикам, которые, по словам командующего учебной миссией ЕС, часто используют российские солдаты.

Об этом заявил глава Командования специальной подготовки ЕС генерал-лейтенант Андреас Марлоу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти музейные системы применяются российской стороной. Иногда в брошенной технике устанавливаются мины-ловушки", - заявил он.

Использование таких машин позволяет обучающимся понять, где и как следует быть осторожными.

Немецкие военные подготовили условия, максимально приближенные к реальности на поле боя, для обучения украинцев. Например, траншеи вырыты по российским стандартам. Инструкторы из 17 стран подготовили около 18 тысяч украинских солдат в Германии, обучив их работе с высокотехнологичными системами ПВО, снайперскими и медицинскими навыками, а также управлению дронами.

Миссия, организованная Европейским союзом в 2022 году, была продлена на два года, чтобы поддержать украинские войска в борьбе против российского вторжения.

"Часть обучения посвящена изучению особенностей российских траншейных систем, которые строятся по фиксированной схеме", - подчеркнул Марлоу.

Инструкторы также используют современные тренажеры и высокотехнологичные манекены для обучения украинских медиков.

Беспилотники играют ключевую роль в тренировках, помогая солдатам учиться распознавать угрозу со стороны вражеских дронов.

"Москва и Киев стремятся развивать свои беспилотные технологии, что делает этот элемент обучения особенно важным", - добавил Марлоу.