UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС виконає обіцянку щодо мільйона боєприпасів Україні до 2024 року, - Єврокомісія

Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз виконає свою обіцянку щодо поставки мільйона боєприпасів Україні до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми нарощуємо промисловість, військово-промислову базу. Ми приділяємо цьому багато уваги. Ми робимо все можливе і наполегливо працюємо, щоб виконати завдання", - зазначила фон дер Ляєн.

Зокрема президент Єврокомісії додала, що Україна швидко прогресує у проведенні реформ й може швидко стати членом ЄС. 

"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи в той час, як вони ведуть війну. Якщо вони збережуть цей темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це буде вирішальний момент",- підкреслила президент Єврокомісії.

Водночас вона відмовилась назвати конкретні терміни, втім заявила, що Київ врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство. 

Мільйон боєприпасів Україні 

На початку травня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство  5 вересня підписало перші контракти щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів для наших військових. Члени союзу купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяВійна в Україні