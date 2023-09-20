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ЕС выполнит обещание по миллиону боеприпасов Украине до 2024 года, - Еврокомиссия

Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз выполнит свое обещание по поставке миллиона боеприпасов Украине до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в интервью Bloomberg .

"Мы наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы выполнить задачу", - отметила фон дер Ляйен.

В частности президент Еврокомиссии добавила, что Украина быстро прогрессирует в проведении реформ и может быстро стать членом ЕС. 

"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы в то время, как они ведут войну. Если они сохранят этот темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это будет решающий момент",- подчеркнула президент Еврокомиссии.

В то же время она отказалась назвать конкретные сроки, впрочем заявила, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство.

Миллион боеприпасов Украины

В начале мая Совет Европейского союза принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 миллион снарядов.

Европейское оборонное агентство 5 сентября подписало первые контракты по совместной закупке артиллерийских снарядов для наших военных. Члены союза будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

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