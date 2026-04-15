ЄС викличе Орбана "на килим" через зв’язки з РФ, попри програш на виборах: названо дату

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан програв вибори, але глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн все одно планує підняти питання його зв'язків з Москвою просто перед лідерами ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Telex.
Орбана запросили на неформальний саміт ЄС на Кіпрі 23-24 квітня.
Президент Європейської Ради Антоніу Коста у вівторок розіслав запрошення на неформальну зустріч глав держав та урядів ЄС. Вона відбудеться на Кіпрі 23-24 квітня.
Порядок денний включає три теми:
За планом, ввечері 23 квітня лідери вислухають президента України Володимира Зеленського щодо російського вторгнення. У запрошенні не уточнюється, чи буде це особиста зустріч, чи відеозв'язок - обидва формати вже практикувалися раніше.
Окрім офіційного порядку денного, на саміті може виникнути й інша тема - скандал навколо переговорів угорського та російського урядів.
Минулого тижня головний речник Єврокомісії Паула Пінью заявила, що записи та інформація, оприлюднені про ці переговори, "підкреслюють тривожну можливість того, що уряд держави-члена" діяв у змові з Росією.
"Активно діяли проти інтересів та безпеки ЄС та всіх його громадян", - так у Єврокомісії описали дії угорської сторони.
Вона пообіцяла, що фон дер Ляєн порушить це питання перед лідерами країн-членів. У вівторок речник Єврокомісії підтвердив: голова Комісії продовжуватиме тиснути на цю тему на рівні лідерів, хоча "не уточнювалося, чи буде це неформальний" саміт.
"Уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення", - додала Пінью.
Наступний офіційний саміт ЄС запланований на 18 червня - вже значно пізніше після того, як Орбан має піти у відставку через програш на виборах.
Тому саміт на Кіпрі у квітні може стати останньою нагодою обговорити скандал із чинним прем'єром Угорщини в колі лідерів блоку.
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
У них обговорювалося зняття санкцій ЄС з низки впливових росіян - зокрема, сестри олігарха Алішера Усманова. Через сім місяців після розмови жінку справді виключили зі санкційного списку.
Ще за кілька днів до виборів з'явилася нова хвиля витоків розмов Сійярто з Лавровим.
У них угорський міністр нібито погоджується передати російській стороні документи, пов'язані зі вступом України до ЄС, а також обговорює санкції проти Росії та деталі переговорів Трампа і глави Кремля на Алясці.
Тим часом, після поразки Орбана на виборах лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Сійярто у приміщенні МЗС знищує документи, пов'язані з санкціями проти Росії. Він порівняв це зі знищенням архівів ,як у старі комуністичні часи.