ЄС відстає від плану відмови від російських енергоносіїв: які прогнози надалі

Європейський Союз стикається з проблемами по відмові від російських нафти й газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що країни блоку недостатньо інвестують у диверсифікацію постачань, відновлювану енергетику та розвиток електромереж, заявили в Європейській рахунковій палаті.
Як відомо, ЄС поступово скорочує імпорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, санкції практично припинили імпорт російської сирої нафти морем, а частка РФ у газовому імпорті ЄС скоротилася з 45% до 12%.
Водночас аудитори вважають, що програма відмови від російських енергоносіїв "зазнає труднощів" саме в момент, коли енергетична безпека Європи знову опинилася під загрозою через ситуацію на Близькому Сході.
Однією з проблем є заповнення газових сховищ перед зимою. Наразі вони заповнені приблизно на 67%, тоді як торік на аналогічному етапі цей показник становив майже 80%.
Аналітики попереджають, що така ситуація може призвести до стрибків цін на газ узимку. При цьому додатковим фактором ризику стане запланована на 1 січня 2027 року повна заборона імпорту російського скрапленого природного газу (LNG).
Європейські аудитори зазначили, що скорочення залежності від російського газу частково стало результатом не політичних заходів, а сприятливих обставин — зокрема, м'якої погоди та високих цін на енергоносії, які зменшили попит.
Тому Європейській комісії рекомендували активніше контролювати виконання плану з відмови від російської енергетики.
Спочатку Єврокомісія оцінювала, що для повної відмови від російських енергоносіїв знадобиться близько 300 млрд євро інвестицій. Ці кошти передбачалося забезпечити з бюджету ЄС.
Однак країни блоку наразі взяли на себе зобов'язання лише щодо 54,3 млрд євро.
На думку аудиторів, це може свідчити або про те, що початкову потребу в інвестиціях було неправильно оцінено, або про те, що держави ЄС не можуть належним чином реалізувати заплановані заходи.
У Єврокомісії заявили, що дії та фінансування ЄС вже сприяли прискоренню розвитку відновлюваної енергетики та різкому скороченню імпорту російського газу.
"Комісія врахує рекомендації Європейської рахункової палати", - заявив представник ЄК.
Нагадаємо, ще минулого року Європейський Союз заявив, що вже поступово відмовляється від російського викопного палива, як того вимагав президент США Дональд Трамп.
Тоді опір особливо чинили Угорщина та Словаччина, втім з'ясувалось станом на сьогодні, що це не єдині країни, яким важко відмовитись від енергоносіїв РФ.