ЕС отстает от плана отказа от российских энергоносителей: какие прогнозы в дальнейшем

Сообщается, что страны блока недостаточно инвестируют в диверсификацию поставок, возобновляемую энергетику и развитие электросетей, заявили в Европейской счетной палате.

ЕС постепенно сокращает импорт российских энергоносителей после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, санкции практически прекратили импорт российской сырой нефти по морю, а доля РФ в газовом импорте ЕС сократилась с 45% до 12%.

В то же время аудиторы считают, что программа отказа от российских энергоносителей "испытывает трудности" именно в момент, когда энергетическая безопасность Европы снова оказалась под угрозой из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Европа входит в зиму с низкими запасами газа

Одной из проблем является заполнение газовых хранилищ перед зимой. Пока они заполнены примерно на 67%, тогда как в прошлом году на аналогичном этапе этот показатель составлял почти 80%.

Аналитики предупреждают, что такая ситуация может привести к скачкам цен на газ зимой. При этом дополнительным фактором риска станет запланированный на 1 января 2027 года полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (LNG).

Европейские аудиторы отметили, что сокращение зависимости от российского газа частично стало результатом не политических мер, а благоприятных обстоятельств - в частности, мягкой погоды и высоких цен на энергоносители, которые снизили спрос.

Поэтому Европейской комиссии рекомендовали более активно контролировать выполнение плана по отказу от российской энергетики.

ЕС вложил гораздо меньше, чем планировал

Первоначально Еврокомиссия оценивала, что для полного отказа от российских энергоносителей понадобится около 300 млрд. евро инвестиций. Эти средства предполагалось обеспечить из бюджета ЕС.

Однако страны блока сейчас взяли на себя обязательства только по 54,3 млрд евро.

По мнению аудиторов, это может свидетельствовать либо о том, что первоначальная потребность в инвестициях была неправильно оценена, либо о том, что государства ЕС не могут должным образом реализовать планируемые меры.

В Еврокомиссии заявили, что действия и финансирование ЕС уже способствовали ускорению развития возобновляемой энергетики и резкому сокращению импорта российского газа.

"Комиссия учтет рекомендации Европейской счетной палаты", – заявил представитель ЕК.