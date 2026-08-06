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В ЄС відреагували на заяву Зеленського про різке скорочення постачань ракет

14:36 06.08.2026 Чт
2 хв
Брюссель нагадав Києву про багатомільярдну допомогу
aimg Юлія Капітонова
Фото: Аніта Гіппер, речниця Єврокомісії (Getty Images)

Європейський Союз продовжує активно підтримувати Україну в її війні проти Росії та спробує домовитися про постачання Києву ще більшої кількості ракет-перехоплювачів.

З такою заявою під час брифінгу в Брюсселі виступила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

За словами Гіппер, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вже закликала членів блоку передати Україні ще більше ракет-перехоплювачів.

"Минулого тижня, як ви знаєте, ми виділили Україні 3,47 мільярда євро в межах оборонної складової кредитного механізму підтримки України загальним обсягом 90 мільярдів євро. А вчора також було виділено 1,4 мільярда євро з надприбутків від заморожених російських активів, і частину цих коштів буде спрямовано на додаткову військову допомогу", - заявила Гіппер.

Таким чином речниця ЄК також відрегувала на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, останній повідомив, що в 2026 році постачання ракет для ППО скоротилося втричі, хоча у союзників вони є.

"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є", - зазначив президент.

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