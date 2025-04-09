У ЄС відреагували на участь китайських солдатів у війні проти України

Участь китайців у війні проти України не означає, що китайська армія залучена в бойові дії. Але Китай залишається головним спонсором війни.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
"Так, ми чули новини (йдеться про те, що ЗСУ взяли в полон громадян Китаю - ред.), і, звичайно, ми обговорили це з прем'єром Шмигалем. Звичайно, це не означає, що китайська армія залучена до війни, але, звичайно, вони можуть поділитися інформацією, яку вони знають про це", - зазначила Каллас.
За її словами, без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну в "таких обсягах". Зокрема, 80% товарів подвійного призначення потрапляють до Росії через Китай.
"Якби Китай справді хотів припинити підтримку війни, це мало б вплив", - звернула увагу глава дипломатії ЄС.
Нагадаємо, вчора, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що українські воїни під час бойових дій у Донецькій області взяли в полон громадян Китаю. Пізніше з'ясувалося, що солдати ЗСУ вступили в бій із шістьма китайцями, двоє з них потрапили в полон.
Операцію провели воїни з 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.
Вже сьогодні джерела РБК-Україна в спецслужбах розповіли, що СБУ дізналася імена двох китайських військовополонених та їхній вік.
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