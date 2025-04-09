В ЕС отреагировали на участие китайских солдат в войне против Украины

"Да, мы слышали новости (речь о том, что ВСУ взяли в плен граждан Китая - ред.), и, конечно, мы обсудили это с премьером Шмыгалем. Конечно, это не значит, что китайская армия вовлечена в войну, но, конечно, они могут поделиться информацией, которую они знают об этом", - отметила Каллас.

По ее словам, без поддержки Китая Россия не смогла бы вести войну в "таких объемах". В частности, 80% товаров двойного назначения попадают в Россию через Китай.

"Если бы Китай действительно хотел прекратить поддержку войны, это имело бы влияние", - обратила внимание глава дипломатии ЕС.