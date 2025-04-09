В ЕС отреагировали на участие китайских солдат в войне против Украины

Участие китайцев в войне против Украины не означает, что китайская армия вовлечена в боевые действия. Но Китай остается главным спонсором войны.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Да, мы слышали новости (речь о том, что ВСУ взяли в плен граждан Китая - ред.), и, конечно, мы обсудили это с премьером Шмыгалем. Конечно, это не значит, что китайская армия вовлечена в войну, но, конечно, они могут поделиться информацией, которую они знают об этом", - отметила Каллас.
По ее словам, без поддержки Китая Россия не смогла бы вести войну в "таких объемах". В частности, 80% товаров двойного назначения попадают в Россию через Китай.
"Если бы Китай действительно хотел прекратить поддержку войны, это имело бы влияние", - обратила внимание глава дипломатии ЕС.
Напомним, вчера, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские воины во время боевых действий в Донецкой области взяли в плен граждан Китая. Позже выяснилось, что солдаты ВСУ вступили в бой с шестью китайцами, двое из них попали в плен.
Операцию провели воины из 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.
Уже сегодня источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали, что СБУ узнала имена двух китайских военнопленных и их возраст.
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