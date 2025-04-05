У ЄС відреагували на ракетний удар Росії по Кривому Рогу

Міжнародна спільнота засудила російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу, що забрав життя 19 осіб, серед яких 9 дітей. Цей злочин викликав хвилю обурення серед світових лідерів та міжнародних організацій.

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що Росія продовжує вести війну, а не шукати мир, і що напади на мирних жителів, включаючи дітей, є жорстоким доказом цієї агресивної політики.

Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила у своєму пості, що російський удар по житловому району Кривого Рогу є ще одним безрозсудним нападом на мирних людей, який демонструє, що Росія не зацікавлена в мирі та продовжує руйнувати Україну.

Посольство Швейцарії в Києві висловило співчуття родинам загиблих і постраждалих, підкресливши, що цивільні люди не повинні ставати мішенями у війні.

Також, посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Кривому Розі, заявивши, що це є ще однією причиною, чому війна повинна закінчитися.

Світова спільнота продовжує закликати до покарання за ці воєнні злочини та відновлення миру і справедливості для українців.