В ЕС отреагировали на ракетный удар России по Кривому Рогу

В ЕС осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу. В результате которого погибли десятки украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Х главы Министерства иностранных дел Эстонии Маргуса Тсакхна, страницу представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, посольство Швейцарии в Киеве и пост посла США в Украине Бриджит Бринк.
Международное сообщество осудило российский ракетный удар по жилому району Кривого Рога, унесший жизни 19 человек, среди которых 9 детей. Это преступление вызвало волну возмущения среди мировых лидеров и международных организаций.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что Россия продолжает вести войну, а не искать мир, и что нападения на мирных жителей, включая детей, являются жестоким доказательством этой агрессивной политики.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила в своем посте, что российский удар по жилому району Кривого Рога является еще одним безрассудным нападением на мирных людей, который демонстрирует, что Россия не заинтересована в мире и продолжает разрушать Украину.
Посольство Швейцарии в Киеве выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших, подчеркнув, что гражданские люди не должны становиться мишенями в войне.
Также, посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Кривому Рогу, заявив, что это является еще одной причиной, почему война должна закончиться.
Мировое сообщество продолжает призывать к наказанию за эти военные преступления и восстановлению мира и справедливости для украинцев.
Ночью 5 апреля Кривой Рог подвергся массированному нападению со стороны России, когда сначала был нанесен удар баллистической ракетой, а позже - атака ударными БпЛА типа "Шахед". В результате этих атак погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 9 детей.
Массированные обстрелы привели к повреждению 34 многоквартирных домов, шести учебных заведений, магазинов, ресторанов и десятков автомобилей. Удар был направлен на мирных жителей, включая детские площадки и школы.
Подробнее о том, что известно об атаке по Кривому Рогу - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.