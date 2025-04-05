В ЕС отреагировали на ракетный удар России по Кривому Рогу

Международное сообщество осудило российский ракетный удар по жилому району Кривого Рога, унесший жизни 19 человек, среди которых 9 детей. Это преступление вызвало волну возмущения среди мировых лидеров и международных организаций.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что Россия продолжает вести войну, а не искать мир, и что нападения на мирных жителей, включая детей, являются жестоким доказательством этой агрессивной политики.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила в своем посте, что российский удар по жилому району Кривого Рога является еще одним безрассудным нападением на мирных людей, который демонстрирует, что Россия не заинтересована в мире и продолжает разрушать Украину.

Посольство Швейцарии в Киеве выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших, подчеркнув, что гражданские люди не должны становиться мишенями в войне.

Также, посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Кривому Рогу, заявив, что это является еще одной причиной, почему война должна закончиться.

Мировое сообщество продолжает призывать к наказанию за эти военные преступления и восстановлению мира и справедливости для украинцев.