В ЄС відреагували на протести в Ірані: застосування сили проти протестувальників неприйнятне

В Європейському союзі заявили, що люди в Ірані мають право на мирний протест, та засудили непропорційне застосування сили іранськими правоохоронцями проти протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

Він зазначив, що відповідь іранських силовиків на протести була непропорційною та призвела до загибелі людей, а також великої кількості поранень.

Окрім того, рішення відповідних органів влади Ірану суворо обмежити доступ до Інтернету та заблокувати платформи обміну миттєвими повідомленнями є додатковою причиною для занепокоєння, оскільки це відверто порушує свободу вираження поглядів.

"Для Європейського Союзу та його держав-членів широке та непропорційне застосування сили проти ненасильницьких протестувальників є невиправданим та неприйнятним. Люди в Ірані, як і будь-де в іншому місці, мають право на мирний протест. Це право має бути забезпечене за будь-яких обставин", - написав він.

ЄС та його країни-члени закликають владу Ірану суворо дотримуватися принципів, закріплених у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, учасником якого є Іран.

Країни ЄС очікують, що Іран негайно припинить насильницьке придушення протестів і забезпечить доступ до Інтернету, а також вільний потік інформації. Крім того, вони сподіваються, що Іран уточнить кількість загиблих і заарештованих, звільнить усіх ненасильницьких протестувальників і забезпечить належну судову процедуру для всіх затриманих.

"Більше того, вбивство Махси Аміні має бути належним чином розслідувано, і будь-хто, чия провина у її смерті буде доведена, має бути притягнутий до відповідальності", - написав він.

Боррель заявив, що на засіданні Ради із закордонних справ буде розглянуте вбивство Махси Аміні та те, як іранські сили безпеки відреагували на наступні демонстрації.

Зазначимо, що причиною протестів стала смерть дівчини 16 вересня в лікарні після жорстокого затримання так званої поліцією моралі прямо біля станції метро за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб.