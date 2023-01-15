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У ЄС відреагували на обстріл України: це не залишиться безкарним

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Брюссель, Неділя 15 січня 2023 23:01
У ЄС відреагували на обстріл України: це не залишиться безкарним Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ще одна ракетна атака на Україну – це нелюдська агресія Росії, яка спрямована на мирне населення. Цей злочин не залишиться безкарним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

"Ще одна російська ракетна атака обрушилася вчора на українські міста. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільного населення, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними", - заявив він.

При цьому Боррель додав, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих та 75 поранених внаслідок ворожої атаки.

Зазначимо, що обстріляти місто наказав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.

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