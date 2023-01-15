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В ЕС отреагировали на обстрел Украины: это не останется безнаказанным

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Брюссель, Воскресенье 15 января 2023 23:01
В ЕС отреагировали на обстрел Украины: это не останется безнаказанным Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Еще одна ракетная атака на Украину - это бесчеловечная агрессия России, которая направлена на мирное население. Это преступление не останется безнаказанным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Еще одна российская ракетная атака обрушилась вчера на украинские города. Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданского населения, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными", - заявил он.

При этом Боррель добавил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, 14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

По состоянию на вечер 15 января известно о 30 погибших и 75 раненых в результате вражеской атаки.

Отметим, что обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

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