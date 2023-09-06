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У ЄС відреагували на обстріл Костянтинівки: усіх винних притягнуть до відповідальності

Фото: в ЄС відреагували на обстріл Костянтинівки (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Іван Носальський

Усіх винних у сьогоднішньому обстрілі Костянтинівки та інших атаках на мирних українців росіяни будуть притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

Він підкреслив, що обстріл ринку в Костянтинівці, який сьогодні влаштували росіяни, є варварським та жахливим. Це продовження тероризування мирних українців.

Стано нагадав, що такий удар послідував за серією російських атак по всій Україні, внаслідок яких за останні два тижні загинуло або було поранено понад 410 мирних жителів.

"ЄС рішуче засуджує ці напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно припинити свою нелюдську та незаконну агресію", - додав представник зовнішньополітичної служби ЄС.

Він розповів, що під атаками РФ були і ключові об'єкти експорту українського зерна в Одеській області. Такі удари є демонстрацією того, як Росія посилює глобальну кризу продовольчої безпеки своєю незаконною агресивною війною проти України.

"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив Стано.

Обстріл Костянтинівки

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, вдень російські окупанти вдарили ракетами по ринку у Костянтинівці.

Внаслідок ворожої атаки 17 людей загинули, а ще 32 отримали поранення. Рятувальна операція на місці події вже завершилась.

Більш детально про черговий теракт росіян можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

 

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