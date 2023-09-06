В ЕС отреагировали на обстрел Константиновки: всех виновных привлекут к ответственности

Он подчеркнул, что обстрел рынка в Константиновке, который сегодня устроили россияне, является варварским и чудовищным. Это продолжение терроризирования мирных украинцев.

Стано напомнил, что такой удар последовал за серией российских атак по всей Украине, в результате которых за последние две недели погибло или было ранено более 410 мирных жителей.

"ЕС решительно осуждает эти нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно прекратить свою бесчеловечную и незаконную агрессию", - добавил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Он рассказал, что под атаками РФ находились и ключевые объекты экспорта украинского зерна в Одесской области. Такие удары являются демонстрацией того, как Россия усугубляет глобальный кризис продовольственной безопасности своей незаконной агрессивной войной против Украины.

"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих злодеяний будут привлечены к ответственности", - отметил Стано.

Обстрел Константиновки

Напомним, сегодня, 6 сентября, днем российские оккупанты ударили ракетами по рынку в Константиновке.

В результате вражеской атаки 17 человек погибли, а еще 32 получили ранения. Спасательная операция на месте происшествия уже завершилась.

Более детально об очередном теракте россиян можете узнать в материале РБК-Украина.