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У ЄС відповіли, за якої умови можуть послабити санкції проти Росії

Понеділок 07 квітня 2025 16:09
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У ЄС відповіли, за якої умови можуть послабити санкції проти Росії Фото: Девід О'Салліван, головний представник ЄС щодо санкцій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз розглядає санкції проти Росії як важливий важіль тиску. Послабити обмеження можна тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bloomberg TV заявив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

О'Салліван, коментуючи вимоги Росії про зняття санкцій для початку перемир'я з Україною в Чорному морі, наголосив, що питання ослаблення обмежень зі США ще не обговорювалося.

"Європейський союз вважає, що це дуже важливий важіль тиску в будь-яких переговорах з Росією, і його слід використовувати, але використовувати розумно і повільно, і тільки в контексті досягнення рішення, яке буде являти собою міцний і стійкий мир", - підкреслив він.

Перемир'я в Чорному морі

Нагадаємо, кілька тижнів тому українська та російська делегації провели окремі переговори з чиновниками США в Саудівській Аравії.

Україна погодилася на перемир'я з Росією в Чорному морі. Йдеться про обопільну зупинку ударів по суднах, а також по портах.

Зі свого боку Москва висунула низку умов. Зокрема, РФ захотіла, щоб один з її найбільших державних банків був знову підключений до міжнародної системи обміну інформацією SWIFT.

Поки що без умов Росія погодилася тільки на "енергетичне перемир'я" з Україною. Воно діє з 25 березня, але країна-агресор уже кілька разів його порушила.

28 березня за день було зафіксовано два удари окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

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