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В ЕС ответили, при каком условии могут ослабить санкции против России

Понедельник 07 апреля 2025 16:09
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В ЕС ответили, при каком условии могут ослабить санкции против России Фото: Дэвид О'Салливан, главный представитель ЕС по санкциям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз рассматривает санкции против России как важный рычаг давления. Ослабить ограничения можно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Bloomberg TV заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

О'Салливан, комментируя требования России о снятии санкций для начала перемирия с Украиной в Черном море, подчеркнул, что вопрос ослабления ограничений с США еще не обсуждался.

"Европейский союз считает, что это очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но использовать разумно и медленно, и только в контексте достижения решения, которое будет представлять собой прочный и устойчивый мир", - подчеркнул он.

Перемирие в Черном море

Напомним, несколько недель назад украинская и российская делегации провели отдельные переговоры с чиновниками США в Саудовской Аравии.

Украина согласилась на перемирие с Россией в Черном море. Речь об обоюдной остановке ударов по судам, а также по портам.

В свою очередь Москва выдвинула ряд условий. В частности, РФ захотела, чтобы один из ее крупнейших государственных банков был вновь подключен к международной системе обмена информацией SWIFT.

Пока что без условий Россия согласилась только на "энергетическое перемирие" с Украиной. Оно действует с 25 марта, но страна-агрессор уже несколько раз его нарушила.

28 марта за день было зафиксировано два удара оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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