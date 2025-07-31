У ЄС відповіли, чи планують заморожувати фінансування Україні

ЄС уріже наступний транш для України

Нагадаємо, нещодавно речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомляв, що Європейський Союз значно уріже наступний транш Україні у рамках програми Ukraine Facility. Офіційна причина - країна не встигає з реформами, але, як стало відомо РБК-Україна, і на терміни цієї виплати міг вплинути антикорупційний скандал.

За словами Мерсьє, українська сторона ще 6 червня подала платіжний запит на часткову виплату траншу - 3 млрд замість 4,5 млрд євро. Єврокомісія розглянула його і наприкінці червня подала пропозицію Раді ЄС.

Він також додав, що Комісія оцінила 13 завершених реформ і запропонувала виділити 3,05 млрд євро як четвертий транш у рамках Ukraine Facility.

Одне з джерел РБК-Україна в уряді підтвердило, що четвертий транш у рамках Ukraine Facility буде в розмірі 3,05 євро. А сам транш буде перераховано після відповідного рішення Ради ЄС.

Ще одне поінформоване джерело зазначає, що, дійсно, розмір четвертої виплати буде меншим, ніж очікувалося.

"Не 4,5 млрд євро. Але навіть менша сума буде надана із затримкою до того моменту, поки не буде вирішене, зокрема, і питання щодо НАБУ і САП, і відновлення незалежності цих органів", - підкреслив співрозмовник РБК-Україна.

Крім того, за виконання всіх умов фактично можна буде добрати відсутні 1,5 млрд євро до кінця року. Тобто Україна зможе отримати ці гроші, якщо встигне провести реформи і більше не буде "спірних моментів", додало джерело.