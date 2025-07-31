В ЕС ответили, планируют ли замораживать финансирование Украине

ЕС урежет следующий транш для Украины

Напомним, недавно представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщал, что Европейский Союз значительно урежет следующий транш Украине в рамках программы Ukraine Facility. Официальная причина - страна не успевает с реформами, но, как стало известно РБК-Украина, и на сроки этой выплаты мог повлиять антикоррупционный скандал.

По словам Мерсье, украинская сторона еще 6 июня подала платежный запрос на частичную выплату транша - 3 млрд вместо 4,5 млрд евро. Еврокомиссия рассмотрела его и в конце июня подала предложение Совету ЕС.

Он также добавил, что Комиссия оценила 13 завершенных реформ и предложила выделить 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.

Один из источников РБК-Украина в правительстве подтвердил, что четвертый транш в рамках Ukraine Facility будет в размере 3,05 евро. А сам транш будет перечислен после соответствующего решения Совета ЕС.

Еще один информированный источник отмечает, что, действительно, размер четвертой выплаты будет меньше, чем ожидалось.

"Не 4,5 млрд евро. Но даже меньшая сумма будет предоставлена с задержкой до того момента, пока не будет решен, в частности, и вопрос по НАБУ и САП, и восстановление независимости этих органов", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

Кроме того, при выполнении всех условий фактически можно будет добрать недостающие 1,5 млрд евро до конца года. То есть Украина сможет получить эти деньги, если успеет провести реформы и больше не будет "спорных моментов", добавил источник.