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У ЄС відповіли, чи планують заморожувати фінансування Україні

Четвер 31 липня 2025 16:10
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У ЄС відповіли, чи планують заморожувати фінансування Україні Фото: речник Єврокомісії Гійом Мерсьє (x.com/guillaume_mcr)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Європейський Союз не планує заморожувати фінансування Україні. Однак вважає необхідним збереження незалежності антикорупційних органів.

Про це заявив спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу в Брюсселі, передає РБК-Україна.

"Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС", - сказав Мерсьє.

Водночас він наголосив, що наразі найважливіше - це те, щоб антикорупційні органи України залишалися незалежними, а також щоб Україна впроваджувала необхідні реформи для забезпечення верховенства.

ЄС уріже наступний транш для України

Нагадаємо, нещодавно речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомляв, що Європейський Союз значно уріже наступний транш Україні у рамках програми Ukraine Facility. Офіційна причина - країна не встигає з реформами, але, як стало відомо РБК-Україна, і на терміни цієї виплати міг вплинути антикорупційний скандал.

За словами Мерсьє, українська сторона ще 6 червня подала платіжний запит на часткову виплату траншу - 3 млрд замість 4,5 млрд євро. Єврокомісія розглянула його і наприкінці червня подала пропозицію Раді ЄС.

Він також додав, що Комісія оцінила 13 завершених реформ і запропонувала виділити 3,05 млрд євро як четвертий транш у рамках Ukraine Facility.

Одне з джерел РБК-Україна в уряді підтвердило, що четвертий транш у рамках Ukraine Facility буде в розмірі 3,05 євро. А сам транш буде перераховано після відповідного рішення Ради ЄС.

Ще одне поінформоване джерело зазначає, що, дійсно, розмір четвертої виплати буде меншим, ніж очікувалося.

"Не 4,5 млрд євро. Але навіть менша сума буде надана із затримкою до того моменту, поки не буде вирішене, зокрема, і питання щодо НАБУ і САП, і відновлення незалежності цих органів", - підкреслив співрозмовник РБК-Україна.

Крім того, за виконання всіх умов фактично можна буде добрати відсутні 1,5 млрд євро до кінця року. Тобто Україна зможе отримати ці гроші, якщо встигне провести реформи і більше не буде "спірних моментів", додало джерело.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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