У ЄС відповіли, чи є ознаки припинення обміну розвідданими США з Україною

Що ж стосується обмеження роботи Starlink в Україні, то у Єврокомісії не коментуватимуть це, доки не отримають більше інформації.



Також речник Єврокомісії Тома Реньє повідомив, що ЄС веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв’язку GOVSATCOM для цивільних потреб.

Водночас наразі Євросоюз не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових.