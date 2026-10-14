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У ЄС відповіли, чи є ознаки припинення обміну розвідданими США з Україною

14:56 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: речниця Європейської комісії Паула Піньо (Getty Images)

У Європейській комісії не бачать ознак припинення обміну розвідданими США з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо заявила у відповідь на запитання Радіо Свобода.

Що ж стосується обмеження роботи Starlink в Україні, то у Єврокомісії не коментуватимуть це, доки не отримають більше інформації.

Також речник Єврокомісії Тома Реньє повідомив, що ЄС веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв’язку GOVSATCOM для цивільних потреб.

Водночас наразі Євросоюз не може запропонувати повноцінну альтернативу Starlink для військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп усе-таки може ухвалити рішення про припинення обміну розвідувальними даними з Україною.

Одне з джерел у Білому домі стверджує, що наразі Трамп активно обмірковує цю ідею.

Водночас раніше сам Трамп запевнив, що не зупиняв обмін розвідданими з Україною, а також додав, що Вашингтон нібито продовжує допомагати Києву.

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ЄврокомісіяЄвросоюзСполучені Штати АмерикиВійна в Україні