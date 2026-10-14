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В ЕС ответили, есть ли признаки прекращения обмена разведданными США с Украиной

14:56 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Европейской комиссии Паула Пиньо (Getty Images)

В Европейской комиссии не видят признаков прекращения обмена разведданными США с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в ответ на вопрос Радио Свобода.

Что касается ограничения работы Starlink в Украине, то в Еврокомиссии не будут комментировать это, пока не получат больше информации.

Также представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что ЕС ведет переговоры с Украиной о доступе к европейской системе защищенной спутниковой связи GOVSATCOM для гражданских нужд.

В то же время, Евросоюз не может предложить полноценную альтернативу Starlink для военных.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп все-таки может принять решение о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.

Один из источников в Белом доме утверждает, что сейчас Трамп активно обдумывает эту идею.

В то же время, сам Трамп заверил, что не останавливал обмен разведданными с Украиной, а также добавил, что Вашингтон якобы продолжает помогать Киеву.

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