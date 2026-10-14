В ЕС ответили, есть ли признаки прекращения обмена разведданными США с Украиной

В Европейской комиссии не видят признаков прекращения обмена разведданными США с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в ответ на вопрос Радио Свобода.
Что касается ограничения работы Starlink в Украине, то в Еврокомиссии не будут комментировать это, пока не получат больше информации.
Также представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что ЕС ведет переговоры с Украиной о доступе к европейской системе защищенной спутниковой связи GOVSATCOM для гражданских нужд.
В то же время, Евросоюз не может предложить полноценную альтернативу Starlink для военных.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп все-таки может принять решение о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.
Один из источников в Белом доме утверждает, что сейчас Трамп активно обдумывает эту идею.
В то же время, сам Трамп заверил, что не останавливал обмен разведданными с Украиной, а также добавил, что Вашингтон якобы продолжает помогать Киеву.