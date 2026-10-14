В ЕС ответили, есть ли признаки прекращения обмена разведданными США с Украиной

Что касается ограничения работы Starlink в Украине, то в Еврокомиссии не будут комментировать это, пока не получат больше информации.



Также представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что ЕС ведет переговоры с Украиной о доступе к европейской системе защищенной спутниковой связи GOVSATCOM для гражданских нужд.

В то же время, Евросоюз не может предложить полноценную альтернативу Starlink для военных.