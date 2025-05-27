ЄС відмовився обговорювати з Росією вуглецевий збір: до чого тут Україна

Агентство пише, що раніше в травні РФ запросила в СОТ (Світовій організації торгівлі) консультації з ЄС з приводу свого прикордонного збору за вибори вуглецю. Це, своєю чергою, перший крок "у суперечці перед початком офіційних розглядів". Відповідь була такою:

"Європейський союз вважає, що консультації, запитані Російською Федерацією, не можуть бути плідними і не можуть призвести до взаємоприйнятного розв'язання питання, яке розглядається", йдеться в документі ЄС, представленому в СОТ 26 травня.

Про що мова

Якщо Росія експортує в ЄС сталь, добрива, цемент та інше, то під час їхнього виробництва використовується енергія з великими викидами вуглекислого газу.

У зв'язку з цим ЄС вимагає заплатити за це збір при ввезенні. Мета - зробити так, щоб товари, грубо кажучи, "брудних" країн не мали переваги перед товарами з ЄС, де виробники вже платять за викиди.

Таким чином, СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism - механізм вуглецевого коригування на кордоні) - це "плата за вхід" на європейський ринок.