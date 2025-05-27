ЕС отказался обсуждать с Россией углеродный сбор: причем тут Украина

Агентство пишет, что ранее в мае РФ запросила в ВТО (Всемирной торговой организации) консультации с ЕС по поводу своего пограничного сбора за выборы углерода. Это в свою очередь, первый шаг "в споре перед началом официальных разбирательств". Ответ был следующим:

"Европейский союз считает, что консультации, запрошенные Российской Федерацией, не могут быть плодотворными и не могут привести к взаимоприемлемому решению рассматриваемого вопроса", сказано в документы ЕС, представленным в ВТО 26 мая.

О чем речь

Если Россия экспортирует в ЕС сталь, удобрения, цемент и прочее, то при их производства используется энергия с большими выбросами углекислого газа.

В связи с этим ЕС требует заплатить за это сбор при ввозе. Цель - сделать так. чтобы товары грубо говоря "грязных" стран не имели преимущества перед товарами из ЕС, где производители уже платят за выбросы.

Таким образом, СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism - механизм углеродной корректировки на границе) - это "плата за вход" на европейский рынок.