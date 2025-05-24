ЄС може відкласти CBAM для України до 2027 року, але Київ ще не подав запит, - Carbon Pulse

Європейська комісія готова відкласти повний запуск Механізму коригування кордонів викидів вуглецю (CBAM) для України до 1 лютого 2027 року. Але Київ ще не подав офіційний запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carbon Pulse .

Згідно з правилами CBAM, відстрочка вимагає від постраждалої країни офіційного застосування статті 30.7, яка дозволяє вносити тимчасові коригування за виняткових обставин. Потім Комісія повинна подати звіт до Європейського парламенту та Ради країн ЄС разом із законодавчою пропозицією.

"Ця процедура передбачає, що будь-яке остаточне рішення зіткнеться зі значними бюрократичними перепонами. Але, попри формування робочої групи CBAM у 2021 році для координації з офіційними особами ЄС, Україна ще не подала офіційне звернення", - вказують у виданні.

Запит України до Європейської комісії щодо виключення CBAM, схоже, було відкладено, оскільки Київ став пріоритетом для вирішення більш гострого питання встановлення переглянутої безмитної системи для українського експорту, зокрема щодо сільськогосподарських товарів, сказав у коментарі Carbon Pulse директор українського GMK Center Станіслав Зінченко.

Торговий представник країни Тарас Качка повідомив, що Міністерство економіки готує офіційний запит до Комісії, включаючи загальне виключення та окреме звернення щодо електроенергії. Тим часом, критично важливо для України завершити запит протягом наступних чотирьох-п’яти місяців, щоб уникнути перебоїв у торгівлі, каже Зінченко.

У виданні також підкреслили, що українські промислові групи минулого літа закликали прем’єр-міністра попросити ЄС застосувати підхід CBAM лише для звітності для України під час воєнного стану та ранньої реконструкції. Також до термінових переговорів закликали Європейська Бізнес Асоціація та Національна асоціація видобувних галузей.

"CBAM, який накладає пов’язані з викидами вуглецю збори на імпорт до ЄС чавуну, сталі, цементу, алюмінію, добрив та електроенергії, має набути повної готовності 1 січня 2026 року. З цього моменту імпортери повинні будуть купувати сертифікати CBAM за ціною, еквівалентною цінам у Системі торгівлі викидами ЄС (ETS). Зруйнована війною економіка України зазнає найбільших навантажень від повного впровадження CBAM, запровадження нового збору на викиди вуглецю на товари, які складають п’яту частину експорту Києва до блоку. Цей механізм може призвести до втрати $2,7 млрд інвестицій для України до 2030 року", - наголосили у виданні.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.