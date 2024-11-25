США vs РФ. Чи зупинять санкції проти "Газпромбанку" потоки газу та військову машину Кремля

Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії. Вони торкнулися зокрема "Газпромбанку", який приймає платежі за газ з Європи, а також є каналом закупівлі військового обладнання та виплат російським військовим.

Про те, чому банк опинився в блокувальному списку лмше зараз, як це позначиться на експорті газу та чи зможе підірвати можливості Росії вести війну, - у матеріалі РБК-Україна .

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Санкції проти "Газпромбанку": що відомо

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну західні країни запровадили секторальні санкції проти Росії, заморозили активи центрального банку на 300 млрд доларів та відключили від міжнародної системи платежів SWIFT.

Але лише на третій рік війни до чорних списків потрапив "Газпромбанк" - найбільший банк, який раніше не потрапляв під найжорсткіші санкції. Які передбачають блокуючі обмеження, а саме ізоляцію від доларової системи.

Зазначимо, з весни через "Газпромбанк" ведуться рублеві розрахунки за газ із "недружніми країнами". Крім того, через банк закуповується військове обладнання, а також виплачуються зарплати солдатам, включаючи бойові премії, та компенсації сім'ям загиблих на війні проти України.

Як заявили в Мінфіні США, санкції проти цього банку, десятків інших фінустанов та посадових осіб "ще більше послаблять військову машину Росії". Також випущено попередження про ризик санкцій для іноземних банків, які приєднуються до російської системи передачі фінансових повідомлень (СПФС, альтернатива SWIFT).

В результаті іноземні банки припинили обслуговувати карти китайської платіжної системи UnionPay, емітовані "Газпромбанком". Карти перестали працювати у 16 країнах, зокрема Казахстані, Туреччині, Угорщині, Греції та Єгипті. З сайту банку зникла можливість оформити картку UnionPay (єдина можливість для розрахунків за кордоном), а додаток видалено з AppStore.

Ціни на газ у Європі оновили річний максимум і сягнули 538 доларів за тисячу кубометрів. Словаччина оцінює потенційний вплив санкції проти "Газпромбанку" на країну, а Угорщина вже заявила, що працює над вирішенням проблеми. Обидві країни купують російський трубопровідний газ.

Глава Нацбанку України Андрій Пишний назвав цей пакет одним із наймасштабніших. "Кожен його пункт є результатом невпинних переговорів української команди із санкційною командою США", - написав він у Facebook.

Він також звернув увагу на те, що під обмеження потрапили дочірні банки у Швейцарії ПАР, Гонконгу, Кіпрі та Люксембурзі. А уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк вважає, що скоро фінансова система Росії зазнає шоку. За його словами, Москва спробує перекинути платежі на невеликі банки, але це лише сповільнить, але не запобіжить шторму.

"Тому, я думаю, пані Ельвіра (глава центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна, - ред.) спить погано останні кілька днів", - додав він.

Чи зупинять санкції проти "Газпромбанку" експорт до Європи

Нові санкції проти Росії можуть закрити єдиний спосіб оплати за поставки газу для європейських клієнтів та наблизити Москву до орбіти Пекіна, пише Reuters. Чи закриють, поки невідомо, заступник міністра енергетики Павло Сорокін відмовився коментувати, чи продовжить "Газпромбанк" отримувати платежі з Європи.

Санкції включають період згортання операцій за участю "Газпрому" до 20 грудня 2024 року та операцій, пов'язаних із нафтогазовим проектом "Сахалін-2", до 28 червня 2025 року. Японський уряд вважає його важливим для своєї енергобезпеки.

США до останнього тримали лазівку відкритою, оскільки банк відігравав ключову роль на енергетичному ринку, пише Bloomberg.

Тепер же санкції збільшують ризик повного припинення потоків російського газу до Європи. Необхідність у винятках для "Газпромбанку" ослабла після того, як європейські країни наростили поставки зрідженого газу з США. Ця країна вже є найбільшим постачальником ЗПГ до Європи, але імпорт із Росії залишається на другому місці.

З 2022 року Москва вимагала, щоб європейські країни платили за схемою, яка передбачає конвертацію валюти у рублі. Покупці мали відкрити два рахунки в "Газпромбанку": один у рублях і другий в іноземній валюті. Польща та Болгарія відмовилися і були відрізані від поставок, Угорщина та Словаччина досі одержують газ. Але, мабуть, тепер їм треба шукати іншого посередника.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто назвав американські санкції "нападом на суверенітет Угорщини". Його відомство у відповіді на запит Bloomberg заявило, що продовжуватиме забезпечувати енергопостачання незалежно від зовнішнього тиску.

Теоретично Путін може дозволити оплату за газ через інші банки. Але ще невідомо, чи захоче Москва змінювати схему переказів, зокрема за кордон.

"Існує ймовірність, що через це деякі транзакції можуть бути порушені, що може призвести до затримок і навіть скорочення поставок газу. "Газпромбанк", як і раніше, відіграє важливу роль у обробці платежів за експорт російського газу до Європи", - вважає Флоренс Шміт , енергетичний стратег нідерландського Rabobank.

За її словами, затримки чи перебої у поставках можуть вплинути на ціни в Європі та закрити "і без того вузьке вікно можливостей для будь-якого транзиту російського газу через Україну у новому році".

Чи зможе це підірвати можливості РФ воювати проти України

Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, нові санкції спрямовані на те, щоб ще більше підірвати здатність Росії використовувати міжнародну фінансову систему для підтримки війни проти України.

Зі схожою заявою виступила міністр фінансів США Джанет Йеллен. "Ці масштабні дії ускладнять Кремлю спроби ухилитися від санкцій США, фінансувати та оснащувати свою армію", - сказала вона.

Ймовірно, адміністрація, що йде, вирішила наостанок завдати санкційного удару, щоб підтримати Україну в очікуванні тиску від обраного президента Дональда Трампа на обидві сторони, щоб домовитися про мир або припинення вогню.

Зазначимо, повернення Трампа до Білого дому у січні та обіцянка припинити війну у найкоротші терміни викликали побоювання у стані західних партнерів України, які зацікавлені у її сильних позиціях. Водночас, у Кремлі кажуть, що готові обговорювати потенційне припинення вогню "з урахуванням реалій на землі".

"Адміністрація Байдена у свої останні тижні поспішає запровадити додаткові санкції паралельно з кроками, які робить для відправки додаткових озброєнь в Україну. Таких як протипіхотні міни. І усунути бар'єри, знявши обмеження на використання ATACMS", - пояснює колишній координатор Держдепартаменту США з питань політики санкцій Деніел Фрід.

Незважаючи на це, за останні дні Москва посилила удари по Україні і навіть демонстративно застосувала балістичну ракету середньої дальності. Та й попередні раунди санкцій за два з половиною роки не змогли критично підірвати російські можливості вести війну.

На думку Фріда, санкції проти "Газпромбанку" та інших банків можуть ускладнити продаж газу, нафти, можливо, змусивши росіян вдатися до слабших валют (не долара, євро або фунта стерлінгів) або навіть бартерних угод.

"Але вони навряд чи самі по собі завдадуть нищівного удару по російській економіці. Якби ці санкції були останніми подібними кроками адміністрації Байдена, я вважав би їх недостатніми, враховуючи серйозність війни... і російські успіхи на фронті. На щастя, я чув, що це не останні санкції чинної адміністрації проти Росії", - додав експерт.

При підготовці тексту використовувалися: заяви Міністерства фінансів США, публікації Reuters, Bloomberg, "Голосу Америки" та Atlantic Council.