ЕС отказал Трампу и Путину: санкции и отключение банков от SWIFT остаются в силе

Администрации президента США Дональда Трампа понадобится согласие Европы на отмену санкций против России, чтобы выполнить требование Владимира Путина. Но Брюссель не намерен ослаблять санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

В соответствии с соглашением о прекращении огня в Черном море, заключенным администрацией Трампа, Россия и Украина договорились о перемирии. Однако Москва заявила, что ее участие будет зависеть от ряда предварительных условий, включая снятие санкций.

Хотя администрация Трампа, возможно, захочет отменить санкции против России, чтобы закрепить сделку, ее реализация зависит от одобрения ЕС. Но маловероятно, что оно произойдет быстро.

"Прекращение неспровоцированной и неоправданной российской агрессии на Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины были бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", - заявил представитель Еврокомиссии.

Двойная игра Кремля

Согласно заявлению Кремля, сделка должна была включать отмену некоторых западных санкций, в частности, в отношении банков и других служб, участвующих в экспорте сельскохозяйственной продукции, включая поставки удобрений.

Кремль заявил, что соблюдение соглашения о прекращении огня в Черном море будет зависеть от повторного подключения Россельхозбанка, кредитующего сельскохозяйственную продукцию, и нескольких других банков к системе SWIFT.

Россельхозбанк играет ключевую роль в финансировании производства и экспорта продовольствия, но был добавлен в черный список за операции по поддержке военной машины Москвы.

Однако запрос России отчасти вводит в заблуждение. Когда ЕС ввел экономические санкции против России после февраля 2022 года, продукты питания были явно исключены.

Другими словами, Россия имеет доступ к мировому рынку зерна и удобрений и с тех пор торгует этими товарами.

Быстрое снятие санкций маловероятно

Российские торги по черноморскому зерну рассматриваются как попытка Москвы прощупать, может ли она начать подрывать санкционный режим ЕС.

Киев и его европейские союзники опасаются, что любые уступки – даже если они кажутся незначительными - могут привести к разрушению санкционных рамок Запада в отношении России с начала войны на Украине. Москва также может попытаться разделить США и Европу по вопросу о правильной политике санкций.

Поскольку SWIFT базируется в Бельгии, он должен соблюдать правила ЕС и законодательство о санкциях. Поэтому "в какой-то момент нам [европейцам] придется вмешаться", - сказал один дипломат ЕС агентству Euractiv.

"SWIFT не сможет подключить российские банки к сети, если ЕС не изменит свое санкционное законодательство", - заявил Янис Клюге, старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности.

Экономические меры ЕС против России, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев по единогласному решению всех 27 государств-членов, подлежат продлению до 31 июля.

По словам дипломатов ЕС, отмена санкций против России до достижения полного прекращения огня и вывода войск из Украины по-прежнему невозможна.

"До продления санкций [в июле] ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менять, потому что сама Россия не изменилась и не имеет своих целей", - сказал Euractiv европейский дипломат.

Отключение от SWIFT

Исключение российских банков из международной платежной системы SWIFT было одной из первых мер, принятых государствами-членами ЕС вскоре после вторжения России в Украину.

В настоящее время затронуты восемь российских банков, за исключением Газпромбанка, который был исключен из списка, чтобы позволить странам ЕС оплачивать поставки российского газа и нефти. Фактически, последний ограничен санкциями США.