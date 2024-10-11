В ЄС відклали нововведення щодо перетину кордону

Комісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон оголосила, що дата запуску 10 листопада більше не розглядається,

Вона також зазначила, що план змінили оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди висловили свою неготовність. Дані країни заявили, що їхні прикордонні комп’ютерні системи не можуть бути готові вчасно.

Висловлюючи занепокоєння ситуацією, комісар Йоханссон сказала, що вона сподівається, що ЄС зможе розпочати впровадження ЄЕС якнайшвидше, підкресливши, що наразі немає нових часових рамок.

"Я сподіваюся, що ми зможемо почати якнайшвидше, але наразі немає нового графіка. Це також залежить від правової оцінки, яку ми зробимо, і ми над нею зараз працюємо", - додала Йоханссон.

Як альтернативу Йоханссон зазначила, що ЄС зараз розглядає поетапний запуск ЄЕС. Проте вона підкреслила, що навіть якщо таке рішення буде прийнято, поетапне запровадження не розпочнеться 10 листопада.