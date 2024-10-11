В ЕС отложили нововведения по пересечению границы

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объявила, что дата запуска 10 ноября больше не рассматривается,

Она также отметила, что план изменили, поскольку Германия, Франция и Нидерланды выразили свою неготовность. Данные страны заявили, что их пограничные компьютерные системы не могут быть готовы в срок.

Выражая обеспокоенность ситуацией, комиссар Йоханссон сказала, что она надеется, что ЕС сможет начать внедрение ЕЭС как можно быстрее, подчеркнув, что нет новых временных рамок.

"Я надеюсь, что мы сможем начать как можно быстрее, но пока нет нового графика. Это также зависит от правовой оценки, которую мы сделаем, и мы над ней сейчас работаем", - добавила Йоханссон.

В качестве альтернативы Йоханссон отметила, что ЕС сейчас рассматривает поэтапный запуск ЕЭС. Однако она подчеркнула, что даже если такое решение будет принято, поэтапное введение не начнется 10 ноября.