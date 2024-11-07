ЄС відкладає запуск EES: коли почнуть діяти нові правила перетину кордонів для українців

Що таке система EES

На кордонах ЄС почне діяти нова IT-система EES (Entry/Exit System), яка автоматично реєструватиме в’їзд і виїзд усіх іноземних громадян, незалежно від наявності візи чи безвізового режиму. Система EES одноразово збиратиме біометричні дані мандрівників, зокрема відбитки пальців і фото обличчя, які зберігатимуться протягом трьох років.

Водночас штампи у паспорти ставити більше не будуть, а реєстрація проходитиме через термінали самообслуговування. Час проходження кордону може дещо збільшитися: збір біометричних даних займатиме додатково до 40 секунд. EES також фіксуватиме відмови у в’їзді.

В уряді зазначають, що нова система має на меті полегшити контроль перетину кордонів, підвищити рівень безпеки та запобігти використанню підроблених документів і нелегальній міграції.

Коли запрацює система EES

Систему EES планували запустити 10 листопада 2024 року, однак у жовтні ЄС повідомив про затримку. Причина – непідготовленість прикордонних комп’ютерних систем у Німеччині, Франції та Нідерландах.

За даними The Times запуск автоматизованої системи ЄС для відстеження перетинів кордону відвідувачами з країн, що не входять до ЄС може відбутися пізніше цього року або у 2025 році. У протоколі засідання комітету Європейської Ради, що відбулося в четвер, 10 жовтня, йдеться про те, що Європейська комісія тепер планує запроваджувати EES "поступово", а "деталі цього підходу будуть визначені в найближчі тижні". Також відомо, що робота над системою триває досі.

Зазначимо, Європейська комісія запропонувала EES ще в квітні 2016 року, а поправки до Шенгенського кодексу внесли в листопаді 2017 року. Старт системи спершу планували на 2022 рік, згодом перенесли на травень 2023 року, а потім – на кінець року.