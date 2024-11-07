ЄС відкладає запуск EES: коли почнуть діяти нові правила перетину кордонів для українців

Європейський союз вирішив запровадити нові правила перетину кордонів країн Шенгенської зони. Нововведення стосуватимуться усіх негромадян ЄС, зокрема й українців.
РБК-Україна розповідає, що передбачає нова система в’їзду до ЄС та коли вона запрацює.
На кордонах ЄС почне діяти нова IT-система EES (Entry/Exit System), яка автоматично реєструватиме в’їзд і виїзд усіх іноземних громадян, незалежно від наявності візи чи безвізового режиму. Система EES одноразово збиратиме біометричні дані мандрівників, зокрема відбитки пальців і фото обличчя, які зберігатимуться протягом трьох років.
Водночас штампи у паспорти ставити більше не будуть, а реєстрація проходитиме через термінали самообслуговування. Час проходження кордону може дещо збільшитися: збір біометричних даних займатиме додатково до 40 секунд. EES також фіксуватиме відмови у в’їзді.
В уряді зазначають, що нова система має на меті полегшити контроль перетину кордонів, підвищити рівень безпеки та запобігти використанню підроблених документів і нелегальній міграції.
Систему EES планували запустити 10 листопада 2024 року, однак у жовтні ЄС повідомив про затримку. Причина – непідготовленість прикордонних комп’ютерних систем у Німеччині, Франції та Нідерландах.
За даними The Times запуск автоматизованої системи ЄС для відстеження перетинів кордону відвідувачами з країн, що не входять до ЄС може відбутися пізніше цього року або у 2025 році. У протоколі засідання комітету Європейської Ради, що відбулося в четвер, 10 жовтня, йдеться про те, що Європейська комісія тепер планує запроваджувати EES "поступово", а "деталі цього підходу будуть визначені в найближчі тижні". Також відомо, що робота над системою триває досі.
Зазначимо, Європейська комісія запропонувала EES ще в квітні 2016 року, а поправки до Шенгенського кодексу внесли в листопаді 2017 року. Старт системи спершу планували на 2022 рік, згодом перенесли на травень 2023 року, а потім – на кінець року.
З 1 листопада Польща запровадила обов'язкову електронну реєстрацію для всіх іноземних перевізників, незалежно від типу вантажу, який вони транспортують. Про що повідомили представники польської влади.
Відтепер водії вантажівок мають постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD із системи SENT або інший замінний документ. Також перевізники зобов'язані забезпечити безперервну передачу геолокаційних даних транспортного засобу. Для цього вантажівки мають бути оснащені локатором або зовнішньою системою локалізації, яку водій повинен активувати під час перевезення.
За порушення правил перевізникам загрожують серйозні штрафи – до 12 000 злотих (приблизно 120 000 грн).
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