У ЄС відкинули план Іспанії щодо використання заморожених російських активів, - ЗМІ

За даними видання, кілька послів із 27 урядів держав ЄС стверджують, що план Мадриду не дасть економіці України потрібного імпульсу, натомість ідея може підірвати відданість блоку з надання підтримки Києву.

На думку представників низки європейських країн, при реалізації ініціативи Іспанії Україні знадобляться місяці чи роки, щоб отримати кошти, розповіли чиновники.

План Іспанії

Згідно з пропозицією Іспанії, одержаною журналістами Politico, Мадрид підрахував, що прибуток від резервів російського Центрального банку, заморожених у країнах ЄС, може принести Україні від 15 до 17 мільярдів євро до 2027 року.

Як іспанська сторона проводила підрахунки - залишається неясним.

Під час обговорення представниками країн ЄС звучали припущення, що ідея Іспанії використовувати гроші, одержані від заморожених активів, є зайвою, позаяк усі країни блоку, крім Угорщини, погоджуються на збільшення фінансування України.

За словами чиновників, будь-які російські доходи повинні йти на додаток до того, що схвалено для допомоги Україні, а не замість неї.

Які ризики

Пропозиція Іспанії, яка очолює чергове шестимісячне головування в ЄС, викликала скептицизм із боку низки урядів блоку, зокрема Франції та Німеччини.

Крім того, Європейський центральний банк побоюється, що така ініціатива може спричинити нестабільність євровалюти.

У публікації зауважується, що особливо критика звучала на вчорашній зустрічі посланців Євросоюзу, 5 грудня. Зазначимо, що будь-яке рішення щодо використання заарештованих активів РФ вимагає одностайності всіх 27 країн-членів ЄС.

Використання заморожених активів РФ

Протягом кількох місяців європейські чиновники вивчали способи вилучення доходів від російських активів на близько 300 мільярдів доларів, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Більшість заморожених валютних резервів РФ залишається у ЄС. Наприклад, близько 180 мільярдів євро перебувають у бельгійській кліринговій палаті Euroclear.

Як заявляла Європейська комісія, вона хоче надати Україні 17 мільярдів євро у вигляді грантів плюс 33 мільярди євро у вигляді кредитів під низькі відсотки до 2027 року, щоб запобігти фінансовому краху країни.

Якщо ці кошти не надходять із доходів, отриманих від заморожених активів, їх доведеться фінансувати з інших джерел.

Додамо, що переговори щодо отримання доходів від цих активів є частиною плану Комісії витратити 66 мільярдів євро додаткових коштів на покриття непередбачених витрат.

Як стверджує виконавчий директор ЄС, скарбниця блоку була виснажена численними кризами від пандемії до широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Напрямок конфіскованих активів РФ

Нагадаємо, Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія зустрінеться з чиновниками у країнах ЄС та запропонує їм законні підстави для отримання доходів від заморожених активів РФ.