UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС відкинули можливість відправки своїх військових в Україну

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни Європейського союзу не будуть відправляти в Україну свої війська, оскільки не є стороною конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля в інтерв'ю El Pais.

За його словами, питання направлення європейських військових в Україну для участі у бойових діях ніколи не будо на порядку денному.

"Ми б вступили у війну, якби ввели війська - але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - сказав Боррель.

Водночас дипломат наголосив, що в Європі вже почалося навчання для українських військових, під час яких бійці повинні опанувати західні танки.

"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їхня підготовка вже почалася, навіть у рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та інших у Німеччині. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що питання передачі Україні винищувачів не на порядку денному Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзЖозеп БоррельВійна в Україні