RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС откинули возможность отправки своих военных в Украину

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны Европейского союза не будут отправлять в Украину свои войска, поскольку не являются стороной конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в интервью El Pais.

По его словам, вопрос направления европейских военных в Украину для участия в боевых действиях никогда не был на повестке дня.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска - но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", - сказал Боррель.

В то же время дипломат отметил, что в Европе уже началось обучение для украинских военных, во время которых бойцы должны освоить западные танки.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", - сказал Боррель.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вопрос передачи Украине истребителей не в повестке дня Евросоюза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЖозеп БоррельВойна в Украине