ЄС виділив Україні ще 500 млн євро військової допомоги та погодив тренувальну місію

Як зазначив Боррель, таким чином, обсяг військової допомоги Україні досягне 3,1 млрд євро.

"Останні невиборчі атаки Росії не похитнуть нашу рішучість підтримувати Україну, а лише зміцнять її", - написав він.

Раніше очікувалося, що міністри закордонних справ Європейського союзу погодять місію щодо навчання 15 тисяч українських військовослужбовців з наступного місяця. Військові навчання розпочнуться в середині листопада і відбуватимуться на території ЄС в одному центрі у Польщі та іншому в Німеччині.

Декілька країн ЄС уже проводять інструктаж українських військовослужбовців щодо використання конкретної зброї, і це продовжуватиметься.

Також очікувалося, що ЄС виділить додаткові 500 млн євро на фінансування постачання зброї до Києва. На відміну від попередніх траншів, додаткові гроші також покриють витрати на ремонт та технічне обслуговування вже поставленої в Україну зброї.

Віце-президент Європейської комісії із зовнішньої політики Жозеп Боррель задіяв Європейський фонд миру для підтримки України одразу після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Раніше країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро для у вигляді п'яти траншів по 500 млн євро.