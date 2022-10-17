ЕС выделил Украине еще 500 млн евро военной помощи и согласовал тренировочную миссию

Как отметил Боррель, таким образом объем военной помощи Украине достигнет 3,1 млрд евро.

"Последние неизбирательные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только укрепят ее", - написал он.

Ранее ожидалось, что министры иностранных дел Европейского союза согласуют миссию по обучению 15тысяч украинских военнослужащих со следующего месяца. Военные учения начнутся в середине ноября и будут проходить на территории ЕС в одном центре в Польше и другом в Германии.

Несколько стран ЕС уже проводят инструктаж украинских военнослужащих по использованию конкретного оружия, и это будет продолжаться.

Также ожидалось, что ЕС выделит дополнительные 500 млн евро на финансирование поставок оружия в Киев. В отличие от предыдущих траншей, дополнительные деньги также покроют расходы на ремонт и техническое обслуживание уже поставленного в Украину оружия.

Вице-президент Европейской комиссии по внешней политике Жозеп Боррель задействовал Европейский фонд мира для поддержки Украины сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Ранее страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро для в виде пяти траншей по 500 млн евро.