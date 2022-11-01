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ЄС виділив Україні понад 25 млн євро на підтримку енергосистеми: що відомо

Фото: єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз в екстреному порядку виділив Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми. Також було надано енергообладнання на мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, яку приводить The News Glory.

"Росія інтенсивно та прицільно атакує енергетичну інфраструктуру України, в останні тижні та місяці це торкнулося до 30% енергетичної системи країни. ЄС та його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, проте рівень підтримки має бути терміново збільшений", - йдеться у заяві.

Також стало відомо, що на додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби місцевої енергосистеми через Фонд підтримки енергетики України, який створила Єврокомісія.

Нагадаємо, що єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон відвідала Київ, аби допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору нашої держави.

Також стало відомо, що якщо Росія продовжить шкодити енергетичній інфраструктурі України та це спричинить гострий дефіцит електроенергії, постачатиме електроенергію Україні Європейський Союз.

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