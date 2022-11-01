ЕС выделил Украине более 25 млн евро на поддержку энергосистемы: что известно

Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 млн. евро в поддержку энергосистемы. Также было предоставлено энергооборудование на миллионы евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, которое приводит The News Glory.

"Россия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это коснулось 30% энергетической системы страны. ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен", - говорится в заявлении.

Также стало известно, что в дополнение к оборудованию ЕС выделил 25,5 млн. евро, чтобы покрыть экстренные потребности местной энергосистемы через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия.