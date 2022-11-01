ЄС виділив Україні понад 25 млн євро на підтримку енергосистеми: що відомо

Євросоюз в екстреному порядку виділив Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми. Також було надано енергообладнання на мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, яку приводить The News Glory.

"Росія інтенсивно та прицільно атакує енергетичну інфраструктуру України, в останні тижні та місяці це торкнулося до 30% енергетичної системи країни. ЄС та його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, проте рівень підтримки має бути терміново збільшений", - йдеться у заяві.

Також стало відомо, що на додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби місцевої енергосистеми через Фонд підтримки енергетики України, який створила Єврокомісія.