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ЕС выделил Украине более 25 млн евро на поддержку энергосистемы: что известно

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 21:05
ЕС выделил Украине более 25 млн евро на поддержку энергосистемы: что известно Фото: еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 млн. евро в поддержку энергосистемы. Также было предоставлено энергооборудование на миллионы евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, которое приводит The News Glory.

"Россия интенсивно и прицельно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в последние недели и месяцы это коснулось 30% энергетической системы страны. ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен", - говорится в заявлении.

Также стало известно, что в дополнение к оборудованию ЕС выделил 25,5 млн. евро, чтобы покрыть экстренные потребности местной энергосистемы через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия.

Напомним, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Киев, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора нашего государства.

Также стало известно, что если Россия продолжит вредить энергетической инфраструктуре Украины и это повлечет за собой острый дефицит электроэнергии, будет поставлять электроэнергию Украине Европейский Союз.

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