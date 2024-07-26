ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ

Передісторія

У відповідь на вторгнення Росії в Україну Європейський союз і його держави-члени ухвалили кілька пакетів санкцій проти Росії. У рамках цих санкцій було заморожено активи Центрального банку Росії, що знаходяться в країнах ЄС.

Заборона на операції, пов'язані з активами та резервами Центрального банку Росії та пов'язаних з ним організацій, призвела до надзвичайного накопичення грошових коштів і депозитів від погашення фінансових інструментів на балансах центральних депозитаріїв, що генерує значний дохід.

Раніше міністр оборони України Рустем Умеров говорив, що Україна отримає перший транш із доходів від заморожених активів Росії у розмірі 1,4-1,5 млрд євро на початку серпня 2024 року.

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