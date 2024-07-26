ЕС выделил Украине первый транш в 1,5 млрд евро из замороженных активов РФ

Предыстория

В ответ на вторжение России в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против России. В рамках этих санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся в странах ЕС.

Запрет на операции, связанные с активами и резервами Центрального банка России и связанных с ним организаций, привел к чрезвычайному накоплению денежных средств и депозитов от погашения финансовых инструментов на балансах центральных депозитариев, что генерирует значительный доход.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов России в размере 1,4-1,5 млрд евро в начале августа 2024 года.

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