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ЄС виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів

Архівне фото: ЄС виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитро Браславський

Євросоюз виділив фінансову допомогу німецькому підприємству Rheinmetall для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оборонного концерну.

Підприємство зазначило, що понад чверть від загальної суми у 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху, буде спрямовано на шість проектів у європейських філіях Rheinmetall AG.

Це підтримає підприємства у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

Цей закон є першим заходом ЄС щодо фінансування розширення виробництва боєприпасів. Очікується, що відповідні грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.

Війна в Україні

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку ЄС і пояснив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним на війні в Україні.

"Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим", - сказав він.

Збільшення потужностей підприємства

За його словами, Rheinmetall збільшує виробничі потужності з 2022 року. До 2027 року гурт хоче мати можливість виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів щорічно.

Для цього, починаючи з 2026 року, планується виробляти до 1,5 млн модулів метальних зарядів і 3000 тонн вибухівки гексогену щорічно.

У майбутньому ЄС планує сприяти розширенню виробничих потужностей для додаткової оборонної продукції у нещодавно опублікованій пропозиції щодо Європейської програми оборонних інвестицій.

Збільшення виробництва боєприпасів у світі

Через війну в Україні країни Заходу зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів, тому багато хто з них вирішив збільшити їхнє виробництво.

У січні повідомлялося, що Норвегія виділить понад 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів та розвиток потенціалу оборонної промисловості країни.

А от Канада зволікає з інвестиціями в збільшення виробництва боєприпасів, оскільки нібито не бачить у цьому економічної вигоди у середньостроковій перспективі.

Нещодавно стало відомо, що війна в Україні значно посилила фінську оборонну промисловість. Країна зробила уп'ятеро більше боєприпасів, порівняно з довоєнним періодом.

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