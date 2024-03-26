ЕС выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов

Евросоюз выделил финансовую помощь немецкому предприятию Rheinmetall для увеличения производства артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оборонного концерна.
Предприятие отметило, что более четверти от общей суммы в 500 миллионов евро, выделенной ЕС в рамках закона о поддержке производства боеприпасов для расширения производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и пороха, будет направлено на шесть проектов в европейских филиалах Rheinmetall AG.
Это поддержит предприятия в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.
Этот закон является первой мерой ЕС по финансированию расширения производства боеприпасов. Ожидается, что соответствующие грантовые соглашения будут подписаны в мае 2024 года.
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность ЕС и пояснил, что огромное значение артиллерии на поле боя стало заметным на войне в Украине.
"Европейским вооруженным силам также нужно пополнить запасы артиллерийских боеприпасов. Мы к этому готовы и уже работаем над этим", - сказал он.
По его словам, Rheinmetall увеличивает производственные мощности с 2022 года. К 2027 году группа хочет иметь возможность производить до 1,1 миллиона артиллерийских снарядов ежегодно.
Для этого, начиная с 2026 года, планируется производить до 1,5 млн модулей метательных зарядов и 3000 тонн взрывчатки гексогена ежегодно.
В будущем ЕС планирует способствовать расширению производственных мощностей для дополнительной оборонной продукции в недавно опубликованном предложении по Европейской программе оборонных инвестиций.
Из-за войны в Украине страны Запада столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов, поэтому многие из них решили увеличить их производство.
В январе сообщалось, что Норвегия выделит более 90 млн долларов на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.
А вот Канада медлит с инвестициями в увеличение производства боеприпасов, поскольку якобы не видит в этом экономической выгоды в среднесрочной перспективе.
Недавно стало известно, что война на Украине значительно усилила финскую оборонную промышленность. Страна произвела в пять раз больше боеприпасов, по сравнению с довоенным периодом.
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