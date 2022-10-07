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ЄС виділить ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз має намір виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн на прес-конференції після неформального саміту глав держав ЄС у Празі.

Вона зазначила, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз надав нашій країні 19 млрд євро допомоги. При цьому названа сума не включає військову допомогу.

"Ще два мільярди макрофінансової допомоги буде надано найближчими днями", - сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 500 млн євро безповоротної допомоги від Євросоюзу.

Крім того, 27 вересня уряд схвалив залучення кредиту від ЄС. Україна отримає виняткову макрофінансову допомогу у сумі до 5 млрд євро.

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