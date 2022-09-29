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Україна отримала півмільярда євро безповоротної допомоги від ЄС: на що підуть кошти

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 11:21
Україна отримала півмільярда євро безповоротної допомоги від ЄС: на що підуть кошти Фото: ЄС надав Україні 500 млн євро безповоротної допомоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний бюджет України отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС. Безповоротна допомога надається у рамках підписаного 5 вересня Контракту з розбудови держави та посилення стійкості - ІІІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, кошти буде спрямовано на забезпечення фінансування найактуальніших видатків держави, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

"Частина коштів також спрямовуватиметься на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни через забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі шляхом підтримки доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 вересня Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Європейського Союзу. Україна отримає виняткову макрофінансову допомогу у сумі до 5 мільярдів євро.

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