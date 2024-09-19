ЄС виділить додаткові 160 млн євро Україні для підтримки енергобезпеки

За словами президента ЄК, Україна, від початку повномасштабного вторгнення, вже отримала щонайменше 2 млрд євро (2,23 млрд доларів) підтримки для енергетичної безпеки.

Серед додаткових 178,74 млн доларів, які були оголошені сьогодні:

60 млн євро (67,03 млн доларів) будуть направлені на підтримку притулків й обігрівачі;

100 млн євро (111,71 млн доларів) заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії

"Мета полягає в тому, щоб задовольнити нагальні потреби населення, одночасно роблячи енергосистему України стійкішою в довгостроковій перспективі. Загалом Україні потрібно 17 гігаватів потужності на цю зиму", - пояснила вона.

Ситуація зі світлом в Україні

Сьогодні наша енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян від початку поточного року, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Тим часом Центр протидії дезінформації оприлюднив кілька можливих сценаріїв ситуації зі світлом в Україні в осінньо-зимовий період. Згідно з "оптимістичним" сценарієм українці матимуть енергопостачання протягом 12 годин на добу.