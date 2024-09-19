ЕС выделит дополнительные 160 млн евро Украине для поддержки энергобезопасности

Европейский союз (ЕС) выделит Украине 160 млн евро (178,74 млн долларов) для поддержки энергетической безопасности Украины в преддверии зимы. Часть суммы будет предоставлена из замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам президента ЕК, Украина, с начала полномасштабного вторжения, уже получила не менее 2 млрд евро (2,23 млрд долларов) поддержки для энергетической безопасности.

Среди дополнительных 178,74 млн долларов, которые были объявлены сегодня:

60 млн евро (67,03 млн долларов) будут направлены на поддержку убежищ и обогреватели;

100 млн евро (111,71 млн долларов) замороженных российских активов будет направлено на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии

"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить насущные потребности населения, одновременно делая энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе. В целом Украине нужно 17 гигаватт мощности на эту зиму", - пояснила она.

Ситуация со светом в Украине

Сегодня наша энергосистема восстанавливается после девяти масштабных атак со стороны россиян с начала текущего года, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Между тем Центр противодействия дезинформации обнародовал несколько возможных сценариев ситуации со светом в Украине в осенне-зимний период. Согласно «оптимистическому» сценарию украинцы будут иметь энергоснабжение в течение 12 часов в сутки.