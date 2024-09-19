ЕС выделит дополнительные 160 млн евро Украине для поддержки энергобезопасности
Европейский союз (ЕС) выделит Украине 160 млн евро (178,74 млн долларов) для поддержки энергетической безопасности Украины в преддверии зимы. Часть суммы будет предоставлена из замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе.
По словам президента ЕК, Украина, с начала полномасштабного вторжения, уже получила не менее 2 млрд евро (2,23 млрд долларов) поддержки для энергетической безопасности.
Среди дополнительных 178,74 млн долларов, которые были объявлены сегодня:
- 60 млн евро (67,03 млн долларов) будут направлены на поддержку убежищ и обогреватели;
- 100 млн евро (111,71 млн долларов) замороженных российских активов будет направлено на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии
"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить насущные потребности населения, одновременно делая энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе. В целом Украине нужно 17 гигаватт мощности на эту зиму", - пояснила она.
Ситуация со светом в Украине
Сегодня наша энергосистема восстанавливается после девяти масштабных атак со стороны россиян с начала текущего года, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.
Между тем Центр противодействия дезинформации обнародовал несколько возможных сценариев ситуации со светом в Украине в осенне-зимний период. Согласно «оптимистическому» сценарию украинцы будут иметь энергоснабжение в течение 12 часов в сутки.
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