ЄС виділить 225 млн євро на націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому"
Єврокомісія схвалила націоналізацію німецької дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania. Регулятор у Брюсселі схвалив виділення для неї дотації на суму 225,6 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Виділені кошти дозволять уряду Німеччини повністю взяти під контроль цю компанію, яка нині називається Security Energy for Europe і перебуває в довірчому управлінні Федерального агентства з мереж.
Гроші виділені в рамках кризового механізму, що дозволяє компаніям, які страждають від наслідків енергетичної кризи, отримувати дотації у разі нестачі приватного капіталу.
Раніше ми писали, що чеська енергетична компанія ČEZ планує звернутися до міжнародного арбітражу з позовом до російського "Газпрому". Основна вимога - виплата компенсацій за перебої у постачанні природного газу протягом 2022 року.
Раніше повідомлялося, що російська газовидобувна монополія "Газпром" погрожувала зупинити постачання газу до Європейського союзу, якщо країни-члени запровадять обмеження цін на енергоносії.
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